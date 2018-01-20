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Nakliyeci ucuz akaryakıt istiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mazotun litre fiyatının son zamlarla 5TL’ye, benzinin ise 6 liraya dayandı. Gelen zamlar taşımacı esnafımızın belini büküyor." dedi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:29
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Nakliyeci ucuz akaryakıt istiyor

Mazotun litre fiyatının son zamlarla 5TL’ye, benzinin ise 6 liraya dayandığını kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son dönemde ard arda akaryakıta gelen zamlar taşımacı esnafımızın belini büküyor. Taşımacı ve nakliyeci esnafımızın maliyetleri iyice arttı. Nakliyeci ve Taşımacı esnafına düşük vergili ucuz akaryakıt istiyoruz. Yoksa şoför ve nakliyeci esnafımız eve ekmek götüremeyecek duruma geldi. Bir litre benzin üzerinde yüzde 61.17 ÖTV-KDV payı var. Fiyatlara zam yapmak yerine vergiler yüzde 10 oranında indirime gidilmelidir. İndirim piyasaları ve halkı rahatlatacaktır” diye konuştu.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
AkaryakıtEsnafZam
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