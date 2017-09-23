Narenciye üreticileri yeni sezondan umutlu

Narenciye üretiminin Mersin ekonomisi için önemine işaret eden Abalı, "Narenciyenin öncü kentlerinden Mersin, geçen yıl elde edilen 587 bin ton limon üretimiyle Türkiye'de ilk sıradaydı. Toplamda 1 milyon 52 bin ton da narenciye üretimimiz oldu. Bu yıl ve sonraki yıllardaki uzun vadeli hedefimiz 1 milyon tonu limon olmak üzere 1.5 milyon ton narenciye üretimi" diye konuştu. Abalı, üretimin büyük bir kısmının ihraç edileceğini vurgulayarak, Rusya ve Arap ülkelerinin yanı sıra 20'ye yakın Avrupa Birliği ülkesine ihracat yapılacağını söyledi.

Sezon boyunca hasadın ve ihracatın hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Abalı, "Mersin'de mart ayına kadar hasat limonda devam edecek. Paketleme tesislerine giren ürünlerimiz soğuk hava depolarında tutulacak, sürekli ihracatımız olacak" ifadesini kullandı. AA