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Narenciye üreticileri yeni sezondan umutlu

Türkiye'nin limon üretiminin büyük bir kısmını karşılayan Mersin'de, narenciye ihracatı başladı. Mersin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Arif Abalı, mayer ve enterdonat türdeki limonların hasadının 15 Eylül'den itibaren yapıldığını belirterek, narenciye ihracının 21 Eylül itibarıyla başladığını kaydetti

23 Eylül 2017 Cumartesi 16:13
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Narenciye üreticileri yeni sezondan umutlu

Narenciye üretiminin Mersin ekonomisi için önemine işaret eden Abalı, "Narenciyenin öncü kentlerinden Mersin, geçen yıl elde edilen 587 bin ton limon üretimiyle Türkiye'de ilk sıradaydı. Toplamda 1 milyon 52 bin ton da narenciye üretimimiz oldu. Bu yıl ve sonraki yıllardaki uzun vadeli hedefimiz 1 milyon tonu limon olmak üzere 1.5 milyon ton narenciye üretimi" diye konuştu. Abalı, üretimin büyük bir kısmının ihraç edileceğini vurgulayarak, Rusya ve Arap ülkelerinin yanı sıra 20'ye yakın Avrupa Birliği ülkesine ihracat yapılacağını söyledi.

Sezon boyunca hasadın ve ihracatın hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Abalı, "Mersin'de mart ayına kadar hasat limonda devam edecek. Paketleme tesislerine giren ürünlerimiz soğuk hava depolarında tutulacak, sürekli ihracatımız olacak" ifadesini kullandı. AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeLimonÜretimMersinIhracatMayer
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