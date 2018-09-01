Narenciyede rekolte iyi olacak

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi’nin tespiti amacıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne rekolte çalışması yaptırdı. Ege Bölgesi illeri İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir’de yapılan rekolte çalışmasına göre Muğla, 410 bin 894 ton narenciye rekoltesiyle ilk sırada yer alırken, İzmir 170 bin 431 ton ile ikinci, Aydın 95 bin 470 ton ile üçüncü sırada yer aldı.

Balıkesir ise; 11 bin 218 ton narenciye rekoltesine sahip olacak. Ege Bölgesi’nde 2018/19 sezonunda 369 bin 754 ton portakal rekoltesi bekleniyor. 2017/18 sezonundaki portakal rekoltesi ise; 272 bin ton olmuştu.

Portakal rekoltesinde yüzde 36’lık artış öngörülürken Muğla 310 bin tonluk portakal rekoltesi ile aslan payını aldı. Geçen yıl dramatik bir düşüş yaşanan mandalina rekoltesi 2018/19 sezonunda toparlandı.

Geçen sezon 102 bin ton olan mandalina rekoltesi, bu yıl yüzde 132’lik artışla 238 bin tona ulaştı. Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi’nde limon 50 bin ton’tan,74 bin ton’a yükselirken, altıntop (Greyfurt) rekoltesi 2 bin 526 tondan 5 bin 502 tona çıktı.

Ürün kalitesi çok iyi

Narenciye rekoltesindeki artış yanında ürün kalitesinin de çok iyi olduğunu dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Bu yıl hava koşullarından dolayı 15-20 gün erkencilik var.

Üreticimizin emeğinin karşılığını alması için ihracat pazarlarında etkin bir pazarlama yürüteceğiz. Döviz kurlarının ihracatımıza olumlu etki etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları nedeniyle Akdeniz Meyve Sineğinin üremesi için uygun bir ortam var, üreticilerimizden Akdeniz Meyve Sineği ile etkin mücadele etmelerini bekliyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığımız feromon tuzaklarına verdiği desteği 50 TL’den 80 TL’ye çıkarma kararı aldı. Üreticilerimizin bu destekten azami yararlanmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Mandalina ihracatta lider

Türkiye, 2017 yılında 850 milyon dolarlık narenciye ihracatına imza atarken, narenciye ihracatı 2016 yılında 880 milyon dolar olmuştu. Narenciye ihracatı yüzde 3 gerilerken, Mandalina 335 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu.

Türkiye’nin limon ihracatı 2017 yılında 295 milyon dolar olurken, Portakal ihracatından 151 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Greyfurt ihracatımız ise 69 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

A. SAFA TERZİ/İSTANBUL