Neden motorinde indirim yapılmıyor

Benzine Cuma gününden itibaren uygulanacak olan 16 kuruşluk indirimin sevindirici olduğunu ama motorinde indirim yapılmamasına bir anlam veremediğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Brent petrol fiyatı yüzde 11 düşüşle 73 dolardan 65 dolara kadar geriledi. Özellikle ABD’de kaya gazı üretiminin artması nedeniyle uzmanlar kısa vade petrol fiyatlarında bir miktar daha azalma bekliyor. Diğer taraftan Amerikan Dolar kuru 3.83 TL’den 3.79’a kadar düştü. Tüm bu gelişmelere rağmen motorinde bir indirim yapılmamasın hiçbir açıklaması olamaz” dedi.

Ulaşım sektöründe ticari araçların tamamında motorin kullanıldığını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Esnafın ve çiftçinin en büyük girdisi motorin. Bir taraftan hükümetimiz kısıtlı bütçe imkanları içerisinde esnafa ve çiftçiye destek olmaya çalışırken diğer taraftan, motorin fiyatlarındaki artış bu desteklerin etkisini azaltıyor. Hatta daha fazla desteğe ihtiyaç duyulmasına neden oluyor. Motorin fiyatları düşürüldüğü zaman enflasyondan tutunda ekonominin canlanmasına kadar çok sayıda olumlu etkisi olacak. Bunun için de benzin ve motorinin üzerindeki ÖTV’nin azaltılmasını bekliyoruz” sözlerine yer verdi.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL