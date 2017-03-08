‘Net 1 milyar dolar geldi’

Yıldırım, son 2 ayda Türkiye'ye 1 milyar doların üzerinde net kaynak girişi olduğuna işaret ederek, "Bu iş nasıl oldu, istikrarla, güvenle, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşlarıyla olur. Millete kriz hikayeleri anlattılar, korku pompaladılar ama hiçbiri işe yaramadı. Türkiye'nin en büyük istihdam seferberliğini başlattık. 2 milyon kardeşimize 2017 yılı içerisinde iş ve ekmek kapısı bulacağız. Bunun için kolları sıvadık. Daha 2 ay içerisinde ocak ve şubatta 232 bin vatandaşımız iş güç sahibi oldu. İnşallah yıl içerisinde her tarafta iş alanları açılacak, yatırım artacak. Cazibe merkezleri programlarını ilan ettiğimiz Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizde yatırımlar birbiri arkasından gelecek ve oradaki vatandaşlarımız artık buralara göç etmeyecek. Hayatını orada kazanacak, geleceğini orada arayacak" dedi. AA