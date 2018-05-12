Nevşehir, Çinli iş adamlarının radarında

Nevşehirli Bürokratlar ve İşadamları Derneği (NEVBİAD) ile İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği (Istanbul Chinese Businessmen And Industrialist Association - ICBIA) arasında karşılıklı yatırımların artırılması, Çin'den Kapadokya'ya daha fazla turist çekilmesi ve ortak kültürel, turistik ekonomik faaliyet düzenlemek amacıyla protokol anlaşması imzalandı.

Nevşehirli Uçhisar'da düzenlenen törende konuşan ICBC Turkey Genel Müdürü ve İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği Başkan Vekili Gao Şiangyang, Nevşehir'e gelmekten büyük mutluluk duyduğunu, Nevşehir'in, Kapadokya'nın çok büyüleyici bir şehir olduğunu söyledi.

Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinin gün geçtikçe arttığını dile getiren Şiangyang, Türkiye'nin eski İpek Yolu'nun çok önemli stratejik bir noktasında bulunduğunu, coğrafi olarak önemli bir avantaja sahip olduğunu bildirdi.

Gao Şiangyang, "Kısa ve uzun vadede Çinli ve Türk firmalar arasında yapılacak iş birliği sonucunda pek çok başarı hikayesi oluşacağından hiç şüphemiz yok" diye konuştu.

Çinli turist sayısı artacak

Şiangyang, Kapadokya ekonomisini çok canlı bulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Buraya çok sayıda Çinli turist geliyor ve bu sayı artacak. Çin'de çok büyük ithalat fuarı düzenleniyor. Buraya özel ürünleri Çin'e götürmeyi istiyoruz. Mesela Nevşehir'den Çin'e tarımsal ürünleri ithal edebiliriz. İstanbul'da faaliyet gösteren ve sayıları 70'i aşan Çinli önemli şirketlerden 5-6 tanesi burada. Mesela dünyanın en büyük bankası ICBC, Huawei ve müteahhitlik şirketi Power China burada. Bu şirketler burada incelemelerde bulunuyor. Burada yatırım yapabilmek için Nevşehir'i, Kapadokya'yı radarına aldı. Çünkü artık Çinli şirketler İstanbul dışında Nevşehir gibi yerleri de incelemeye başladılar."