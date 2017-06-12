Nikah şekeri yerine zeytinyağı

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliği Başkanı Cahit Çetin, sağlıklı beslenme bilincinin artmasıyla zeytinyağı tüketiminin giderek arttığını söyledi. Ev tüketiminin yanında hediyelik olarak da değerlendirilen zeytinyağında küçük ambalajlarda üretimin arttığını belirten Çetin, insanların özellikle zeytin ağacının "ölümsüzlük sembolü" olarak görülmesine atfen zeytinyağını hediye olarak sevdiklerine vermeyi tercih ettiğini dile getirerek, sağlıklı yaşam kültürünün gelişmesinin de bu talepte etkili olduğuna dikkati çekti. Geçmişte mutfak kullanımı için yarım litrelik ambalajlardan başlayan üretimin hediyelik talebindeki artışla küçük ambalajlara doğru yayıldığını ifade eden Çetin, şöyle konuştu: "Özellikle şirketler bayram ve yılbaşı hediye paketleri içinde zeytinyağına daha fazla yer vermeye başladı. Son yıllarda farklı bir hediyelik pazarı da ortaya çıktı. Düğün, doğum, mevlit gibi organizasyonlar için 50 veya 55 cc'lik ambalajlarda zeytinyağı isteniyor. Özellikle son 2-3 yılda nikah şekeri yerine 50-55 cc'lik ambalajlarda zeytinyağı hediye etmek isteyen çiftlerin yoğun talebiyle karşılaşıyoruz. Düğünün kutsallığıyla zeytinyağının kutsallığını bir araya getiren bu fikir hızla yayılıyor. Bu talep bizi de çok sevindiriyor." AA