Norveç dünyaya balık satıyor

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi Türkiye Direktörü Maria Kivijarvi Heggen, şunları söyledi: "Dünyamızın yüzde 70’i denizlerden oluşmasına karşın besin tedariğinin sadece yüzde 2’si denizlerden karşılanıyor. Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü’ne (FAO) göre mevcut nüfus artışı hızı göz önüne alındığında yakın gelecekte daha fazla akuakültür (çiftliklerde yetiştirilen su ürünleri) ürününe ihtiyacımız olacak. Norveç, dünya genelinde insanların sağlıklı ve lezzetli deniz ürünleri tüketmesi için sürdürülebilir akuakültür odaklı önemli çalışmalar yürütüyor. Norveç somonunda veya diğer deniz ürünlerinde GDO’lu yemler ve antibiyotik kullanılmıyor. Bugün dünyada her gün 17 milyon öğün Norveç somonu tüketiliyor. Türkiye, uskumru ihracatımızda ikinci ülke konumunda."

EKONOMİ SERVİSİ