Ocak ayının zam şampiyonu salatalık

Salatalığı yüzde 26.20'yle ütü, yüzde 25'le boğaz köprü geçiş ücreti, yüzde 21.94'le elektrik süpürgesi ve yüzde 14.81'le de mandalina izledi.

Kadın giyimi harcamaları grubunda yer alan etek ücreti bu yılın Ocak ayında yüzde 18.91 geriledi. Böylece etek, Ocak ayında fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Aynı dönemde fiyatında azalış görülen diğer harcama kalemleri ise yüzde 15.65'le kadın kazağı, yüzde 14.96'yla maç giriş bileti ücreti ve yüzde 14.49'la da kadın bluzu şeklinde sıralandı.