Ocak yağışları çiftçiyi rahatlattı

Bu yıl Kasım ve Aralık ayları kurak geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kasım ayındaki yağışlar normalin yüzde 16.9, Aralık ayında ise yüzde 29.2 altında kaldı. Ocak ayında yağışlar ise normale göre yüzde 23.7, geçen yıla göre yüzde 12.3 arttı.

Verilere göre Ocak ayı yağışlarında Ege ve Marmara Bölgelerinde normale göre azalma, diğer bölgelerde normale göre artış gerçekleşti. Özellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu, Ocak ayında genel olarak iyi yağış aldı.

Normale göre en fazla yağış artışı yüzde 48.6 ile Akdeniz Bölgesi'nde görülürken, bu bölgeyi yüzde 38.5 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yüzde 34.3 ile İç Anadolu Bölgesi, yüzde 30.2 ile Doğu Anadolu Bölgesi, yüzde 4.8 ile Karadeniz Bölgesi izledi. Buna karşın yağışlar, normale göre, Ege Bölgesinde yüzde 6.3, Marmara Bölgesinde yüzde 6 oranında azaldı.

Kuraklık beklenmiyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke genelinde birinci ürün kışlık hububat ekiminin Kasım ayı itibariyle tamamlandığını, erken ekim yapılan alanlarda çıkışların gerçekleştiğini bildirerek, şu bilgileri verdi: “Aralık ayında bitkinin ihtiyacı olan yağmurun ve özellikle kar yağışlarının olmaması nedeniyle ekili alanlarda stres yaşanmakla birlikte Ocak ayı yağışları tarımsal kuraklık riskini azaltmıştır.

Beklenen yağışların olması ve hububatta verimi etkileyen bahar yağışlarının da normalleri civarında gerçekleşmesi durumunda bu yıl ülke genelini etkileyecek kuraklık beklenmemektedir. Bilindiği üzere özellikle hububat verimi için bahar yağışları oldukça önemlidir.

Önümüzdeki aylarda beklenen yağışların olması ve sıcaklıkların normalleri düzeyinde gerçekleşmesi durumunda verim ve kalitede olumsuzluklar yaşanmaz.”

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL