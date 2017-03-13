Ocak’ta cari açık 2.76 milyar dolar

Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 561 milyon dolar artarak 2 milyar 762 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 163 milyon dolar oldu. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 420 milyon dolar artarak 3 milyar 105 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 232 milyon dolar azalarak 578 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 125 milyon dolar tutarında azalarak 589 milyon dolara düştü. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 55 milyon dolar azalarak 336 milyon dolar oldu. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 429 milyon dolar azalarak 360 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 584 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 649 milyon dolar net alım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 802 milyon dolar net satım yaptığı görüldü. Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, genel hükümet 2 milyar dolar net borçlanma, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 170 milyon dolar ve 53 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti. EKONOMİ SERVİSİ