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Okul servisi ücretleri belli oldu

Türkiye genelinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servislerinin ücretleri belli oldu.

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Okul servisi ücretleri belli oldu
İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Konya'da okul servislerinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı zamlı ücretleri belirlenirken, Trabzon'da ücretlere zam yapılmaması kararlaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 7 Eylül'deki toplantısında gündeme gelen öğrenci servis ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi.

İstanbul'da, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere yüzde 12.7 oranında zam yapıldı. Başkent'te 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 artış yapılırken İzmir'de yüzde 18 zam yapıldı. Okul servisi ücretlerine Gaziantep'te yüzde 11-13, Konya'da yüzde 15.3-18.4 oranında zam yapıldı. Trabzon'da ise 2016-2017 eğitim-öğretim dönemindeki ücretler geçerli olacak. AA
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