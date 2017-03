Ömer Koç, ‘HeForShe Hareketi’nin lideri oldu

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Birleşmiş Milletler Toplum sal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi’nin (Birleşmiş Milletler Kadın Birimi-UN Women) dünya çapında Eylül 2014’te başlattığı ve Mart 2015’te Koç Topluluğu’nun Türkiye’deki ana destekçisi olduğu HeForShe hareketinin küresel liderleri arasına katıldı. 2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen HeForShe’nin bu hedefe ulaşmayı hızlandırmak amacıyla oluşturduğu 10x10x10 Etki Programı kapsamında iş dünyasından seçilen 10 küresel liderinden biri olan Ömer M. Koç, Koç Topluluğu’nun program dâhilindeki taahhütlerinin de sözcüsü olacak. Koç Holding’in 2020 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri ile 100 bin kişiye ulaşma ve toplumsal cinsiyet duyarlı işyerini güçlendirerek bu yöndeki çalışmaları yaygınlaştırma taahhüdü bulunuyor.

Ana meselemiz

HeForShe hareketinin küresel liderleri arasına katılan Ömer M. Koç, toplumsal cinsiyet eşitliğini ana meseleleri arasında gördüklerini vurgularken, şunları söyledi: “Toplumsal cinsiyet eşitliği ülkelerin kalkınması, insani gelişmenin sağlanması ve daha adil toplumların oluşması için en önemli unsurlardan biridir. Bu kapsamda, iş ortamlarımızda toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklememiz, her anlamda daha güçlü bir Türkiye’nin kapılarını da açacaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde her seviyede ve her iş kategorisinde eşit temsili hedeflemeliyiz. Koç Topluluğu olarak toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde etkili bir çaba içindeyiz ve etki gücümüzün en yüksek olduğu alana odaklanıyoruz. Kurumsal kültür dönüşümünü sağlayarak toplumsal cinsiyet duyarlı iş yerleri oluşturmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kadınların işgücüne katılımı, istihdamda kalması ve karar alma mekanizmalarına dâhil olması için çalışıyoruz. Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum projemiz ile de duyarlılık halkasının genişlediğini memnuniyetle görüyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörler ve çalışan sayımız ile ülkemizin önemli bir bölümüne ulaşıyoruz. Dolayısıyla, Koç Topluluğu’nda yaşanacak bir dönüşümün, ülkemizin de bu alanda ilerlemesine örnek olabilecek nitelikte olduğuna inanıyoruz.”

HeForShe, 10x10x10 Etki Programı

• Herkesi toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını savunmaya çağıran HeForShe hareketinin lansmanı, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından 24 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirildi.

• 2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen HeForShe, bu hedefe ulaşmayı hızlandırmak amacıyla 10 devlet başkanı, 10 üniversite rektörü ve 10 şirket lideri öncülüğünde IMPACT (ETKİ) 10x10x10 programını başlattı.

• Program geliştirilen örnek uygulamalarla toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmada olmazsa olmaz olan yapısal ve kültürel değişimi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

• Vizyon sahibi bu 30 lider değişimi tetiklemek amacıyla verdikleri taahhütler kapsamında uygulamalar geliştirdiler. Bu uygulamaların, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında tarihi adımlara örnek teşkil etmesi hedefliyor.