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‘Önce eski alacakları konuşacağız'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul'da düzenlenen "Libya - Türkiye Yatırım ve Kalkınma Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

24 Şubat 2018 Cumartesi 15:14
‘Önce eski alacakları konuşacağız'

Zeybekçi, Türk müteahhitlerin Libya'daki sorunlarına ilişkin, "Libya hükümeti ile oturacağız, öncelikle biten işleri temizleyeceğiz, ardından hemen bitirilebilecek işlerle ilgili çok hızlı ne yapılabileceğine bakacağız. Bunu Libya hükümeti yapacak ve Libya hükümeti önceliklerini belirleyecek. Kendi öncelik sıralamasını yapacak. Biz de bu sıralamaya göre elimizden gelen ne varsa yapacağız" dedi.

Bugün dünyanın ikinci en büyük müteahhitlik sektörüne sahip Türkiye'nin yurt dışında ilk projelerine Libya ile başladığını hatırlatarak, bu durumun Libya'ya karşı bir vefa borcunu da beraberinde getirdiğini söyleyen Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Libya ile Türkiye birbirini tamamlayan, birbirine rakip olması asla mümkün olmayan iki ülke. Biz birbirimizin derdine çare olabiliriz. Türkiye'nin bugün geldiği noktaya bakacak olursak, bütün bunları birçok olumsuzluğa rağmen başarabilen bir ülkeyiz. 2016 yılındaki ihanet, işgal girişimine, etrafımızdaki ateş çemberine, dünyanın her yerindeki durmak bilmeyen algı operasyonuna ve son dönemde ülke olarak kendi güvenliğimizi garanti altına almak için askeri müdahale yapmak zorunda olduğumuz çevrelerdeki yaşadığımız atmosfere rağmen şu an dünyanın en hızlı ve nitelikli büyüyen ülkesindeyiz. Türkiye olarak ilk 3 çeyrekteki büyümemizin yarısından fazlasını özel sektör yatırımları ve ihracata dayalı büyüme olarak gerçekleştiren bir ülkedeyiz. Libya'nın hemen yanındaki bir komşuda, sanayi sektöründe yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım yapabilen özel sektör sermayelerinin olduğu bir ülkedeyiz şu an... Cezayir'den bahsediyorum, eminim Libya'da da yapabileceğimiz çok şey var."

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeLibyaNihat Zeybekci
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