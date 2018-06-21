Onlarca oteli sıkıntı bastı

RECEP BAHAR/DETAY HABER

İstanbul’da 3. Havalimanının faaliyete geçmesiyle, Atatürk Havalimanı’nın 29 Ekim 2018 tarihinde kademeli olarak kapatılacak olması, bölgedeki otellerde ‘atıl kalma’ endişesi oluşturdu. Müşterilerinin yarıya yakınını Atatürk Havalimanı’na yakınlığı sayesinde sağlayan Bağcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir Bayrampaşa, Esenler ve Küçükçekmece ilçelerindeki faaliyet gösteren 62 otel yatırımcısı ve işletmecisi, Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasının yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırımı barındıran, ekonomiye 500 milyon Euro katkı sağlayan ve 50 bine yakın kişinin çalıştığı bölge otelleri için kriz anlamına geldiğini belirtiyor.

Bu durumun sadece otellere değil, bu bölgedeki ekonomik hayata da darbe vuracağını savunan otel yatırımcıları ve işletmecileri, üçüncü havalimanının yanı sıra Atatürk Havalimanı’nın da faaliyetlerine devam etmesini istiyor. Oysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi haline getirileceğini açıklamıştı.

62 otel yatırımcı ve işletmecisi toplandı

Otel İşletmelerinin iş hacimlerinde yaratacağı etki ve konunun sektör açısından değerlendirilmesi amacıyla Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından 62 otelin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürlerinin katılımıyla İstanbul'da bir toplantı düzenlendi. Toplantıda otelciler endişelerini dile getirirken, Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasıyla bölge otelleri için muhtemel bir krizin önlenmesi konusunda gereken tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Konuyla ilgili konuşan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, bölge otellerinin ülke ekonomisine yan gelirleriyle beraber yıllık 500 milyon Euro’nun üzerinde katma değer sağladığını söyledi. “Dünyanın diğer metropol şehirleri ve özellikle Atatürk Havalimanı’nın eşsiz konumu dikkate alınarak havalimanının normal faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini savunuyoruz” diyen Bayındır, “Üçüncü havalimanının gerekliliği, İstanbul ve dolayısıyla Türkiye’ye katkıları noktasında hiç bir şüphemiz yok.

Bu dev yatırım Türkiye’ye yakışır niteliktedir. Ancak İstanbul gibi bir metropole 3 havaalanı çok değil. İstanbul üç havalimanıyla devam edebilir. Londra’da 6 havaalanı var. Hepsi de faal. Moskova’da da 6 tane var. Orada da hepsi faal” diye konuştu.

Entegre fuar merkezi olabilir

Atatürk Havalimanı’nı faaliyetlerine devam etmesi imkanı bulunmuyorsa, havalimanı terminallerinin yeniden düzenlenerek ‘Fuar ve Kongre Merkezi’ olarak değerlendirilmesinin bölgenin mevcut gelişmiş altyapısı ve ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını kaydeden Bayındır, “Bölgede bundan sonra otel yerine iş merkezi projelerine ağırlık verileceğini bekliyoruz. Atatürk Havalimanı bölgesinde tekno parklar, spor alanları, tematik parklar, konser alanları, eğlence merkezleri gibi cazibe ve çekim merkezler oluşturulmalıdır” dedi.

2012-2015 döneminde Basın Ekspres-Atatürk Havalimanı bölgesinde art arda hayata geçirilen otel projelerine sahne olduğuna işaret eden Bayındır, "Elbette ki, sektör olarak biraz da özeleştiri yapmamız lazım. Bazı fizibilite hataları da yapılarak bölgede çok fazla otel, çok hızlı bir sürede yapıldı. Ama yapıldı bir kere. Şimdi bu yatırımların boşa gitmemesi için çözüm bulmamız gerekiyor. Bu arada ne yazık ki bölgede yeni otel projelerinin de artarak devam ettiğini görüyoruz.”

Bölgede 13 binden fazla oda var

Söz konusu 62 otelde 13 bin 233 oda bulunuyor. Toplam yatak sayısı ise 27 bin...Bölge otellerinin 2017 yılı ortalama doluluk oranı ise yüzde 62.5 idi. Bölge otellerinin 2018 yılı ortalama doluluk oranı ise yüzde 80'e yükseldi. Bölgedeki otellerin en büyük müşterisi ise THY... THY, hava muhalefeti ya da sefer gecikmeleri nedeniyle uçuramadığı yolcularını otellerde misafir ediyor. THY'nin yeni havalimanına taşındıktan sonra da mesafe uzasa da uygun fiyatları nedeniyle bu otellerle çalışma ihtimali bulunuyor.