Önlem Alınırsa Dünya Bizden Kozmetik Almak Zorunda Kalır

Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin; “ Bakanlık izinli olan, merdiven altı olmayan Yerli ve Milli kozmetiklere güvenin, kullanın” dedi.

Dünya Bizden Kozmetik Ürünleri Almak Zorunda Kalacaktır, Bu Konuda Bize Muhtaçlar

Çetin şöyle konuştu:

“Türkiye’de üretilen kozmetikler ağırlıklı olarak Arap ülkeleri, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Ülkemizde de kimyasal, cilt ve saç yapımızı bozan İsrail, AB ve ABD menşei kozmetik ürünler cirit atıyor. Şayet biz yabancı kozmetik ürünlerini ve yabancı kozmetikçileri ülkemize almaz isek, kozmetik mamüllerini bizden almak zorunda kalacaklardır. Çünkü kozmetik üretecek kaliteli bir bitki örtüsü zenginliğine sahip olmadıkları için, hammadde üretemeyeceklerdir. Bu konuda bize muhtaçlar.

Dünya’da en çeşitli ve kaliteli endemik bitki ülkemizde bulunmaktadır. Akdeniz ve Ege bölgemiz maki bitki örtünse sahip olduğu için Dünya’da eşi benzeri olmayan, kalitede en üst düzey bitkileri barındırıyor.

Yabancı hammadde sağlayıcıları bitkilerimizi toplayıp, hammadde haline getirip bir yabancı marka etiketi vurarak bizlere satıyor Bu durum asla kabul edilemez. Bu durum düzeltilirse kozmetik ihracatında dünyaya damgamızı vururuz.”

510 Milyar Dolarlık Dünya Pastasından %60 Pay Alabiliriz

Dünyada 510 milyar dolarlık bir kozmetik pazarı hacmi mevcut. 2020’de ise 710 milyar dolara çıkması bekleniyor. Ülkemizde ise kozmetik cirosu 9 milyar lira. Kozmetik harcamalarında sadece Avrupa’nın gerisinde kalan Türkiye'de ihracat ile pazarı büyütecek tek formül yabancı kozmetikçilere bu kadar meydanı boş bırakmamaktan geçtiğinin altını çiziyorum. Biz sınırlama getirirsek Dünyada kozmetik pastasından %60 civarında pay alacağımızdan kimsenin endişesi olmasın.

Yabancı kozmetik firmaları cirolarının çok yüksek bir miktarını Türkiye’de elde ediyor. Bizim servetimizi bize pazarlıyorlar.

Biz Acvit Kozmetik olarak %100 Türk hammaddelerini ve bitkilerini kullanarak en üst segment ve kaliteli ürünlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Yabancı hiçbir ürünü kapımızdan içeri sokmayacağımızı her defasında bildiriyoruz. Çünkü, onlar bizlerden akıllı değil…”

Çetin, ”Kozmetik, içine koyduğunuz hammadde ile doğru orantılıdır. Kaliteli ve eksiksiz hammadde koyarsanız ürün kaliteli olur. Kalitesiz ve eksik koyarsanız kalitesiz olur. Yabancı kozmetikler kalitesiz ve kimyasal kozmetiklerini benim Türk kadınıma kullandırmaya çalışıyor. Dikkat edin…” dedi.

“Çok köpüren şampuan kaliteli değil”

Çetin, ”İsrail, AB ve ABD bizim insanımızın veya ülkemizin ne zaman iyi olmasını, gelişmiş olmasını, istedi ki, insanımızın sağlığının yerinde olmasını istesin. Her ortamda oyunlar oymaya çalışmaktadır. Bu oyun kozmetikte de aynıdır. İsrail, AB ve ABD’de kaliteli kozmetik üretecek bitki altyapısı, endemik bitki olmadığı aşikârdır. Kaliteli sanılan yabancı marka ürünlerine çok dikkat edilmesi şart ve kaçınılmaz. Ürettikleri ve satışa sundukları kozmetik ürünleri insanımıza zarar verebilecek nitelikte kimyasal ağırlıklı kozmetik ürünleridir. Doğal olmayan, saç kökünü beslemeyen, çok köpüren şampuanları bizim insanımızın saçının dökülmesinde birinci etkendir. Şampuanın saçı yıkaması değil, saç derisini beslemesi şarttır. Çok köpüren şampuan kaliteli değil, kostiği bol ve kimyasal şampuandır” dedi.

Milli Paramız Ülkemizde Kalsın

İsmail Çetin,” Ülkemiz kozmetik olarak Dünyanın en zengin ve çeşidi bol olan bir ülkedir. Yabancı kozmetik markaları ülkemizde cirit atıyor. Çok iddialı olarak söylüyorum, hiçbir kozmetik markasının ürünü Acvit kadar kaliteli ve doğal değil. Ondan dolayı kozmetik ihracatına sınırlamalar getirilmesini arzu ediyoruz. Yabancılar kullanmadıkları kalitesiz ürünleri ülkemizde bizim Türk kadınına sunuyor. Biz bize yeteriz. Bizim milli paramız da bu vesile ile ülkemizde kalmış olacaktır.

Bizim ürettiğimiz kişisel bakım ürünleri ile İsrail, AB ve ABD kozmetikleri yarışamaz. Kalite olarak onlardan 10 gömlek üstteyiz. Ülkemizde sundukları kozmetikler insanımızın cilt yapısına ve saçına zarar vermektedir. Bundan dolayı insanımıza kaliteli, doğal, bakanlık müracaatlı merdiven altı olmayan Milli ve yerli kozmetik kullanılmasını öneriyoruz.” dedi.