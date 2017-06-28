Online alışveriş rekora koşuyor

Türkiye’de internetten alışverişte kredi kartı kullanımının artmasıyla birlikte, e-ticaret her yıl yeni rekorlar kırmaya başladı. Son günlerde TÜİK, BKM ve Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) açıkladığı veriler, Markafoni’nin kapanmasıyla moral kaybına uğrayan online alışveriş sektörünün yüzünü güldürdü. 2012 ile 2017 arasındaki 5 yıllık döneme ilişkin resmi veriler, e-ticaretin inanılmaz bir hızla büyüdüğünü ortaya koyuyor.



Türk tüketicilerinin, internetten alışverişe mesafeli durma nedenlerinin başında güvenlik kaygısı geliyordu. Son yıllarda bu kaygıyı duyanların oranı yüzde 10’lara kadar geriledi. Artık her 5 kredi kartından ikisi internetten alışverişte kullanılıyor.

Hızına yetişilemiyor

Avantajix.com verilerine göre 2012’de 25 milyar lira olan kredi kartıyla internetten yapılan alışveriş tutarı, 2016 sonunda yüzde 178’lik artışla 68 milyar liraya ulaştı. BKM’nin Mayıs 2017 verileri ise yeni rekorların habercisi oldu. Mayıs’ta online alışveriş yüzde 46 arttı. 2017 genelinde büyümenin yüzde 30’un üzerinde olacağı öngörülüyor. İnternetten alışverişin tüm kartlı alışverişlerdeki payı da 2012’de yüzde 6.8 iken 2016 sonunda yüzde 11.3’e yükseldi.



Mayıs 2017’de bu rakam yüzde 15 oldu. Bu da her 7 kredi kartı harcamasından birinin internetten yapıldığı anlamına geliyor. Özellikle internet üzerinden yapılan tatil ve seyahat harcamalarının artması, dijital alışverişteki sepet büyüklüğüne de olumlu yansıdı. 2012’de 189 lira olan online alışveriş sepet büyüklüğü 2017’nin ilk çeyreğinde 278 liraya yükseldi.