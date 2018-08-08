OPET’e İngiltere'den ödül

Akaryakıt sektörünün teknolojiyi en kullanan markası OPET, bu alanda farkını bir kez daha ortaya koydu. OPET, İngiltere’de düzenlenen DataIQ Awards 18’de Pazarlama Programlarında En İyi Veri Kullanımı kategorisinde Akıllı Kampanya Öneri Sistemi ile ödüle layık görüldü.

Akıllı Kampanya Öneri Sistemi ile OPET, müşteri davranış örüntüleri ve geçmiş alışveriş/kampanya hareketlerini inceleyerek, makine öğrenme yöntemleri ile oluşturulan modelle, doğru zamanda doğru kişiye doğru kampanyanın sunulmasını hedefledi.

Geleneksel kampanya sistemi ile kişiselleştirilmiş kampanyalar sunan yapay zeka ve makine öğrenme tabanlı yeni sistem karşılaştırıldığında, hızlı ve otomatize sonuçlarla kampanya cirosunun yüzde 28 arttığı gözlendi. Her bir müşteriye özel farklı kampanyalar oluşturan kampanya öneri motorunun geliştirilmesi ile OPET’in müşteri odaklı yaklaşımı destekleyen farklı bir pazarlama modeli oluşturuldu.

DataIQ Awards Jürisi tarafından yapılan açıklamada da uygulama için 'dolu dolu analitik içeren bu proje, kişiselleştirmenin ve veri odaklı analitiğin çok rekabetçi pazarlarda elde edebileceği etkiyi göstermektedir' denildi.

Proje, daha önce de Türkiye’nin yeni pazarlama ödüllerinden 2018 Martech Awards’ta da 'En İyi Yapay Zeka ve Machine Learning Kullanımı' ödülüne layık görülmüştü. EKONOMİ SERVİSİ