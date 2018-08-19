Ordu'da fındık piyasası hareketlendi

Araçlarıyla fındığını pazara getiren üreticiler, tüccar ve manavların önünde yoğunluk oluşturdu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, birçok üreticinin ürününü hasat ettikten sonra pazara indirmeye başladığını söyledi.

Kurban Bayramı öncesi tüccara yoğun şekilde fındık satıldığını belirten Soydan, "Bazı üreticilerimiz kurbanlık alacak. Bazı üreticilerimiz ise borçlarını kapatacak. Bu nedenle bugünlerde fındık piyasasında hareketlenme söz konusu" dedi.

Soydan, şu anda 50 randımanlı kabuklu fındığın serbest piyasada 12 liradan işlem gördüğü ancak bu fiyatın üreticileri ve kendilerini memnun etmediğini kaydederek, "12 lira fındığın maliyetidir. Bizim beklentimiz en az 15 lira" ifadesini kullandı. Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaşayan fındık üreticisi Sezgin Yücel, 500 kilogram fındık sattığını, karşılığında ise 6 bin lira aldığını söyledi.

Geçen sezona göre fındık rekoltesinin yarı yarıya az olduğunu belirten Yücel, "Hava şartlarından dolayı bu sezon fındığım azaldı" dedi. Giresun Ticaret Borsası Başkanı Yaşar İbaş, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, yeni sezona bir kilogram fındığın fiyatının 13 liradan başladığını, randıman farkıyla bu rakamın daha da yukarıya çıktığını söylemişti.

AA