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Ordu'da fınfık alımları başladı! İşte fiyatlar

Ordu'da serbest piyasada 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogramı 12 liradan işlem görüyor. Kentte fındık hasadına 29 Temmuz'da başlayan üreticiler, kuruttukları fındığı satışa sunmaya başladı

19 Ağustos 2018 Pazar 14:13
Ordu'da fınfık alımları başladı! İşte fiyatlar

Araçlarıyla fındığını pazara getiren üreticiler, tüccar ve manavların önünde yoğunluk oluşturdu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, birçok üreticinin ürününü hasat ettikten sonra pazara indirmeye başladığını söyledi.

Kurban Bayramı öncesi tüccara yoğun şekilde fındık satıldığını belirten Soydan, "Bazı üreticilerimiz kurbanlık alacak. Bazı üreticilerimiz ise borçlarını kapatacak. Bu nedenle bugünlerde fındık piyasasında hareketlenme söz konusu" dedi.

Soydan, şu anda 50 randımanlı kabuklu fındığın serbest piyasada 12 liradan işlem gördüğü ancak bu fiyatın üreticileri ve kendilerini memnun etmediğini kaydederek, "12 lira fındığın maliyetidir. Bizim beklentimiz en az 15 lira" ifadesini kullandı. Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaşayan fındık üreticisi Sezgin Yücel, 500 kilogram fındık sattığını, karşılığında ise 6 bin lira aldığını söyledi.

Geçen sezona göre fındık rekoltesinin yarı yarıya az olduğunu belirten Yücel, "Hava şartlarından dolayı bu sezon fındığım azaldı" dedi. Giresun Ticaret Borsası Başkanı Yaşar İbaş, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, yeni sezona bir kilogram fındığın fiyatının 13 liradan başladığını, randıman farkıyla bu rakamın daha da yukarıya çıktığını söylemişti.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2018 00:57
Anahtar Kelimeler:
OrduFındık
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