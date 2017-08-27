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Orkinos, balık ihracatının yeni yıldızı

Türkiye’nin Japonya’ya gönderdiği ürünlerin başında gelen orkinos balığında ihracat rakamlarının artırılması hedefleniyor

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Orkinos, balık ihracatının yeni yıldızı
Kasım ayında Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından avlama kotalarının artırılması beklenen orkinos balığında, İzmir merkezli Kılıç Deniz’in ihracat hacmi 20 milyon dolar.

Ton balığı olarak da bilinen orkinos balığının üretimi ülkemizde avcılıkla gerçekleştiriliyor. Her sene belirlenen kota miktarlarına göre avlama miktarı değişen orkinos balığı, ülkemizde daha çok Kıbrıs Karpaz Burnu, İskenderun Körfezi Açıkları ve Suriye açıkları arasında kalan bölgede avlanmakta. İhraç ettikleri ülkelerin başında Japonya’nın geldiğini söyleyen Kılıç Deniz Koordinatörü Hakan Adamcıl, “Kılıç Deniz olarak Japonya, Çin, Almanya ve Fransa gibi ülkelere orkinos balığı ihraç ediyoruz. Ancak bu ülkeler arasında Japonya’nın ağırlığı büyük. Dünyada orkinos balığı tüketiminin yüzde 85’i Japonya’da gerçekleşiyor’ dedi. EKONOMİ SERVİSİ
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OrkinosBalık Ihracatının Yeni Yıldızı
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