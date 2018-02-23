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Ortadoğu’ya zeytinyağı ihracatı arttı

Türk zeytinyağı sektörü, bu yılki yüksek rekolteyi Ortadoğu pazarındaki konumunu güçlendirerek katma değere dönüştürüyor.

23 Şubat 2018 Cuma 16:55
Ortadoğu’ya zeytinyağı ihracatı arttı

Türk zeytinyağı sektörü, bu yılki yüksek rekolteyi Ortadoğu pazarındaki konumunu güçlendirerek katma değere dönüştürüyor. 2017/18 sezonunun ilk üç ayında Ortadoğu ülkelerine Türkiye’nin zeytinyağı ihracatı yüzde 103 artarak 6 milyon 228 bin dolardan, 12 milyon 635 bin dolara yükseldi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Ortadoğu ülkelerine ihracatta sağlanan bu başarının kalıcı olması için, Ortadoğu’nun en büyük gıda fuarı Dubai Gulfood 2018 Fuarı’na katılarak, Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtımını yaptı.

Türkiye’nin 2017/18 sezonunda 285 bin ton zeytinyağı ve 450 bin ton sofralık zeytin rekoltesine sahip olduğunu belirten Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Uygun, bu yüksek rekolteyi katma değere dönüştürmek için dünya genelinde ihracatlarını arttırabilecekleri pazarlarda çaba gösterdiklerini kaydetti.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatını arttırmak için 2017/18 sezonu başında Ortadoğu pazarına odaklanma kararı aldıkları bilgisini paylaşan EZZİB Başkan Yardımcısı Uygun, “Bu amaçla Ortadoğu ülkelerinde düzenlenen gıda fuarlarına katılma kararı aldık. İlk olarak, İsrail’in Tel-Aviv şehrinde 28-30 Kasım 2017 tarihleri arasında 34.sü düzenlenen Israfood Fuarı’na katılarak Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtımını yaptık ve ziyaretçilere zeytin ve zeytinyağı tadımı yaptırdık. Ortadoğu’da ikinci durağımız ise; 18-22 Şubat 2018 tarihlerinde Dubai’de düzenlenen ve Ortadoğu’nun en büyük gıda fuarı Gulfood Fuarı oldu. Bu yıl Gulfood Fuarı’nda büyük ithalatçı firmaların satın alma temsilcilerinin katılımı daha fazlaydı. Bu da bizim için sevindirici bir gelişme” diye konuştu. ŞEVKET TEPETAŞ / İSTANBUL
 

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