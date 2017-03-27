Örtü altı tarım üretimi arttı

EKONOMİ SERVİSİ
2016'da örtü altında üretilen sebze ve meyve üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 6.7 artarak 7 milyon 165 bin 241 ton olarak gerçekleşti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre, Üretimin 6 milyon 743 bin 85 tonu sebze, 422 bin 156 tonu da meyveden oluştu. 2015 yılında örtü altında 6 milyon 346 bin 770 tonu sebze, 368 bin 297 tonu da meyve olmak üzere, toplam 6 milyon 715 bin 67 ton sebze-meyve üretilmişti. Kayıtlara göre örtü altı tarım ile geçen yıl 41 çeşit sebze ve meyve yetiştirildi. Toplam üretimin yarıdan fazlasını ise domates oluşturdu. Geçen yıl örtü altında 3 milyon 614 bin 472 ton domates, 1 milyon 77 bin 783 ton hıyar, 701 bin 532 ton karpuz, 414 bin 58 ton sivri biber, 291 bin 314 ton patlıcan, 165 bin 386 ton kavun, 143 bin 150 ton kabak (sakız), 103 bin 413 ton dolmalık biber üretildi. Bakla, bamya, börülce, brokoli, dereotu, enginar, taze fasulye, ıspanak, lahana, marul, maydanoz, nane, pepino, pırasa, roka, sarımsak, semizotu, soğan, tere, kırmızı turp, beyaz turp da örtü altında üretilen diğer ürünler arasında yer aldı. Öte yandan, geçen yıl 168 bin 191 ton çilek, 252 bin 149 ton muz, 918 ton üzüm, 728 ton kayısı, 60 ton şeftali, 110 ton erik de seralarda üretildi. Türkiye'de 2007 yılında 494 bin 239 dekar olarak belirlenen örtü altı alanı 10 yılda yaklaşık yüzde 40 artarak 2016 yılında 691 bin 706 dekara yükseldi. Bunun 80 bin 120 dekarı cam sera, 328 bin 745 dekarı plastik sera, 112 bin 974 dekarı yüksek tünel, 169 bin 867 dekarı da alçak tünelden oluştu. Örtü altı alanlarda üretilen sebze-meyve miktarı da 10 yılda yaklaşık yüzde 41.8 artış gösterdi.