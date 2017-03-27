Örtü altı tarım üretimi arttı Türkiye’de geçen yıl örtü altında yaklaşık 6.7 milyon ton sebze, 422 ton meyve ve 1.1 milyar süs bitkisi üretildi. Örtü altında sebze-meyve üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 6.7 arttı

27 Mart 2017 Pazartesi 16:55 Bu haber kez okundu.