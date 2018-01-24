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Osmangazi, köprü ve otoyolların gelirini yuttu

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, Aralık 2017'de köprü ve otoyollardan 46 milyon 980 bin 297 araç geçti. Söz konusu geçişlerden elde edilen gelir, 124 milyon 908 bin 433 lirayı buldu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 14:02
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Osmangazi, köprü ve otoyolların gelirini yuttu

Araçların 30 milyon 399 bin 145'i otoyolları kullandı ve bu araçların geçişinden 91 milyon 949 bin 841 lira gelir sağlandı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden söz konusu ayda geçen 16 milyon 581 bin 152 araç sahibinden de 32 milyon 958 bin 592 lira ücret alındı.

Geçen yılın sonu itibarıyla köprü ve otoyollardan geçen 458 milyon 339 bin 669 araç üzerinden 1 milyar 458 milyon 77 bin 516 lira gelir elde edildi.

Bu gelirin, 1 milyar 95 milyon 754 bin 414 lirası otoyollardan, 362 milyon 323 bin 102 lirası ise köprülerden geçen araçlardan geldi. 2017 yılında otoyolları 308 milyon 930 bin 213, köprüleri de 149 milyon 409 bin 456 araç kullandı.

Oysa günlük 40 bin araç garantisinin verildiği Osmangazi Köprüsü'nde hedef tutturulamayınca Hazine, sadece bir yılda 1.3 milyar lira işletmeci firmaya ödeme ile karşı karşıya kaldı. Böylece tüm otoyol ve köprülerin gelirleri, Osmangazi'nin yol açtığı gediği ancak dolduruyor.

Yavuz Sultan Köprüsü ve Avrasya Geçidi de buna ilave edildiğinde bütçeye ciddi yük biniyor.

Osmangazi'ye 1.3 milyar lira

2017'de Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısı toplam 8.5 milyon oldu.

Buna göre hükümet geçmeyen 6.2 milyon araç için işletmeci firmaya ödeme yapacak. Bu hesapla Hazine 1 yılda işletmeci firmaya 1.3 milyar lira ödeme ile karşı karşıya kaldı. İşletmeci firmayla yapılan anlaşmaya göre köprüden geçmeyen her araç için 35 dolara ilave olarak yüzde 8 KDV ödenmesi gerekiyor.

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın açıklamasına göre; "Geçiş ücretinde yapılan indirim farkı da Hazine'den çıktığı için, geçen araçlar için de para ödeniyor. Hazine'nin geçen araçlar için 578 milyon lira, araç garantisi nedeniyle geçmeyen araçlar için ise ödeyeceği tutar 811 milyon 300 bin lira olacak. Toplamda Hazine'nin 2017 yılı için işletmeci firmaya ödeyeceği tutar 1 milyar 389 milyon 300 bin lira."

HABER MERKEZİ

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KöprüOtoyolVergiCezaGelirOsmangazi Köprüsü
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