Osmangazi köprüsünden geçmeyen araçların cezası 1.3 milyar lira

Hükümetin Osmangazi Köprüsü için verdiği günlük 40 bin, yıllık 14 milyon 600 bin araç geçiş taahhüdü tutturulamadı.

2017'de Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısı toplam 8.5 milyon oldu. Buna göre hükümet geçmeyen 6.2 milyon araç için işletmeci firmaya ödeme yapacak. Bu hesapla Hazine 1 yılda işletmeci firmaya 1.3 milyar lira ödeme ile karşı karşıya kaldı.

İşletmeci firmayla yapılan anlaşmaya göre köprüden geçmeyen her araç için 35 dolara ilave olarak yüzde 8 KDV ödenmesi gerekiyor. Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın açıklamasına göre;

"Geçiş ücretinde yapılan indirim farkı da Hazine'den çıktığı için, geçen araçlar için de para ödeniyor. Hazine'nin geçen araçlar için 578 milyon lira, araç garantisi nedeniyle geçmeyen araçlar için ise ödeyeceği tutar 811 milyon 300 bin lira olacak. Toplamda Hazine'nin 2017 yılı için işletmeci firmaya ödeyeceği tutar 1 milyar 389 milyon 300 bin lira."

HABER MERKEZİ