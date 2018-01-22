Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116227
ALTIN
162.813
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2836
EURO
4.6512

Osmangazi köprüsünden geçmeyen araçların cezası 1.3 milyar lira

Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin 2017 yılının bilançosu, köprünün devlete maliyetinin arttığını gösteriyor. Araç geçiş bedelleri tutmayan Osmangazi Köprüsü'nün Hazine'ye 1 yıllık maliyeti açıklandı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 05:31
222 Okunma
Osmangazi köprüsünden geçmeyen araçların cezası 1.3 milyar lira

Hükümetin Osmangazi Köprüsü için verdiği günlük 40 bin, yıllık 14 milyon 600 bin araç geçiş taahhüdü tutturulamadı.

2017'de Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısı toplam 8.5 milyon oldu. Buna göre hükümet geçmeyen 6.2 milyon araç için işletmeci firmaya ödeme yapacak. Bu hesapla Hazine 1 yılda işletmeci firmaya 1.3 milyar lira ödeme ile karşı karşıya kaldı.

İşletmeci firmayla yapılan anlaşmaya göre köprüden geçmeyen her araç için 35 dolara ilave olarak yüzde 8 KDV ödenmesi gerekiyor. Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın açıklamasına göre;

"Geçiş ücretinde yapılan indirim farkı da Hazine'den çıktığı için, geçen araçlar için de para ödeniyor. Hazine'nin geçen araçlar için 578 milyon lira, araç garantisi nedeniyle geçmeyen araçlar için ise ödeyeceği tutar 811 milyon 300 bin lira olacak. Toplamda Hazine'nin 2017 yılı için işletmeci firmaya ödeyeceği tutar 1 milyar 389 milyon 300 bin lira."

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 22.01.2018 15:43
Anahtar Kelimeler:
ZamCezaHazineOsmangazi Köprüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘İstihdamda 25 yaş kriteri 35’e çıkarılmalı’
‘İstihdamda 25 yaş kriteri 35’e çıkarılmalı’
Mevsimlik işçilere müjde
Mevsimlik işçilere müjde
THY o listede yok
THY o listede yok
Uzakdoğu'dan 16 milyon ürüne vize yok
Uzakdoğu'dan 16 milyon ürüne vize yok
Seracının derdi de maliyetler
Seracının derdi de maliyetler
AVM yatırımları azalıyor
AVM yatırımları azalıyor
Nakliyeci ucuz akaryakıt istiyor
Nakliyeci ucuz akaryakıt istiyor
TürkTraktör ihracatta lider
TürkTraktör ihracatta lider
Vergi tahsilatında hedefler aşıldı
Vergi tahsilatında hedefler aşıldı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim