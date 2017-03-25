‘Osmanlı’daki vakıf kültürü kayboldu’

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç galaya onur konuşmacısı olarak katıldı. ABD’nin iş, sanat ve siyaset dünyasından önde gelen isimlerine seslenen Rahmi M. Koç, kuruluşuna şahitlik ettiği bir vakfın böyle özel bir gecesine konuşmacı olarak katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtirken, “Aslında 10 yıl bir vakfın hayatında çok uzun bir zaman değil. Türk Hayırseverler Vakfı, bu kadar kısa zaman zarfında Türkiye çapında önemli sivil toplum kuruluşları ile iş birliği kurarak 100’den fazla projede kullanılmak üzere 16 milyon doların üstünde finansman sağlamayı başardı. Sağlam temeller üzerine inşa edilen bu kuruluşun başarıyla yürütüldüğünü ve geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyorum” dedi. Konuşmasını vakıf ve hayırseverlik çalışmalarının tarihi ve gelişimine ilişkin değerlendirmelerini aktararak sürdüren Rahmi M. Koç, Osmanlı döneminde çok yaygın ve önemli olan vakıfçılığın günümüzde aynı gücü koruyamaması ve yerleşememesinde üç etkenin öne çıktığını anlatırken, “O kültür kayboldu. Bağışlanacak kadar varlık edinilemedi. Yasal çerçevede vergi avantajları bulunmuyordu” dedi. Sözlerini, “Vehbi Koç, ülkenizden aldığınızı bir gün geri vermeniz gerektiğine inanırdı” diyerek sürdüren Rahmi M. Koç, şöyle devam etti: “Vehbi Bey, 1946 yılında ABD’ye geldiğinde üniversitelerin, hastanelerin ve müzelerin vakıflar tarafından finanse edildiğini gördü. Ardından, yaklaşık 30 yıl boyunca, Türkiye’deki yardımseverlik faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve vakıf faaliyetlerinin teşvik edilmesi için büyük çaba harcadı. Konuyla ilgili yasal düzenlemelerin çıkarılması için çalıştı. Yasal çerçeve nihayet oluştuğunda da, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı’nı kurdu. Vakfın kuruluş parası ise, Vehbi Bey’in Koç Holding’deki hisselerinin yüzde 10’yla oluşturuldu. Vehbi Koç Vakfı, bugün kültür, eğitim ve sağlık alanlarındaki projelere destek vermeyi sürdürüyor. Andrew Carnegie’nin dediği gibi; ‘Parayı akıllıca dağıtmak, onu kazanmaktan daha zordur.’”

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