ÖSYM'den doktorlara '15 dakika' uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), bugün yapılacak 2018-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1'inci Dönem ile 2018-Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) 1'inci Dönem oturumlarına girecek adayların binalara alınma işleminin, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce tamamlanacağı uyarısı yapıldı.
Açıklamaya göre, 2018-TUS 1'inci Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 1'inci Aşama saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına alınma işlemleri, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce tamamlanacak.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 2018-TUS 1'inci Dönem Klinik Bilimleri Testi ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 2'nci Aşama ise saat 14.45'te başlayacak.
Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
HABER MERKEZİ