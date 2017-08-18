Otel seçiminde fiyat belirleyici

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL

Yazın son günlerine denk gelen Kurban Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Planlar yapıldı. Sırada ise tatil planlamasının bir diğer önemli unsuru otel seçimi bulunuyor. Peki, en ideal otele karar verirken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyoruz? Seyahat sitesi momondo, her yıl gerçekleştirdiği seyahat alışkanlıkları araştırmasın da Türklerin otel seçimi yaparken dikkat ettikleri unsurları mercek altına aldı. Verilere göre otel seçiminde en dikkat ettiğimiz faktör fiyat. Araştırma sonuçlarına göre Türklerin yarısından fazlası için otel seçimini en fazla etkileyen faktör fiyat (yüzde 54).



Erkekler (yüzde 57) bu kriter konusunda kadınlardan (yüzde 50) bir adım önde geliyor. Fiyatın önemi yaş ilerledikçe daha da artıyor. 18-22 yaş grubundaki gençlerin yüzde 45’i otel seçerken ilk olarak fiyata baktığını söylerken 23-35 yaş arasındaki katılımcıların yüzde 54’ü, 35-55 yaş gurubundaki katılımcıların ise yüzde 55’i aynı yanıtı vermiş. Fiyat konusunu en çok önemseyen yaş grubu ise yüzde 63’le 56-65 yaş arasındakiler.

İdeal bütçede üst sınır 165 TL

En çok fiyata önem veriyoruz. Peki, bir gecelik konaklama için ayırdığımız tutar ne kadar? Verilere göre Türk tatilcilerin büyük bir bölümü (yüzde 40) konaklama için gecelik 67-165 TL arasında bir bütçe ayırıyor. Bu rakamın üzerine çıkıp, gecelik 166-231 TL arasında bir harcama bütçesi belirleyenlerin oranı ise yüzde 28. Gecelik 66 TL’den az bütçeye sahip olan Türklerin oranı ise sadece yüzde 5. Otel seçimi yaparken fiyat dışında oldukça önem verdiğimiz bir diğer kriter ise otelin yer aldığı bölge.



Türklerin yüzde 39’u tatilini güzel bir semtte geçirmek istiyor. Otel seçiminde kadınlar (yüzde 40) civarın nasıl göründüğünü erkeklere göre (yüzde 38) daha fazla önemsiyor. Rezervasyon yaparken otelin merkezi olması ve turistik bölgelere yakınlığı ise üçüncü sırada geliyor (yüzde 35).

Tavsiyelere önem veriyoruz

Verilere göre Türklerin otel seçiminde dikkat ettiği bir diğer konu ise daha önce otelde konaklayanların yorumu. Neredeyse her üç Türk’ten biri (yüzde 31) otel rezervasyonu yapmadan önce internet üzerinde konuk yorumlarını okuyor. Tavsiyelere verilen önem 18-22 yaş grubu (yüzde 24) ve 56-65 yaş grubu (yüzde 25) arasında düşse de 23-55 yaş grubundaki Türklerin yüzde 33’ü tarafından dikkate alınıyor.



Otel seçiminde göz önünde bulundurulan son kriter ise servis kalitesi. Türklerin dörtte birinden fazlası konakladıkları otelde yüksek hizmet kalitesi bekliyor. Ancak bu kriterin önemi yaş küçüldükçe azalıyor. 56-65 yaş grubundaki Türklerin yüzde 36’sı kaliteli servis tercih ederken bu oran 36-55 yaş grubunda yüzde 32’ye, 23-35 yaş grubunda ise yüzde 25’e düşüyor. 18-22 yaş grubundaki gençlerin ise sadece yüzde 17’si bu unsuru önemsiyor.