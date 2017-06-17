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Otelciler çözüm bekliyor

Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulmasının ardından yaşanan rezervasyon kayıpları nedeniyle otelciler sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor

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Otelciler çözüm bekliyor

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Otelciler  Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Booking.com üzerinden rezervasyon  yaptıramamanın oteller açısından kayba neden olduğunu söyledi. Ayık, bu durumdan hem büyük otellerin hem de küçük otellerin etkilendiğini aktararak, "Kıyı bölgelerinde tur operatörleriyle çalışan oteller belki bir nebze daha az etkilenmiş olabilir" diye konuştu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 22 Haziran'da Booking.com  yetkililerini kabul edeceğini ifade etmesine ilişkin Ayık, "Bu konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Türkiye'nin ve sektörün önünde sorun gibi tutmamak  lazım. Oteller kısmını iyi irdelemek, yaşanan kayıplara daha iyi bakmak lazım.  Burada seyahat acentalarının çok büyük kayıpları yok, esas kaybı yaşayan  konaklama tarafıdır" dedi.

Tedbir kaldırılmalı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır ise dünyadaki  ve sektördeki hızlı gelişmeler ve geleneksel satış kanallarının hızla yerini  teknolojiye bıraktığı bugünlerde dünya turizminde söz sahibi ülkeler arasında yer  alma hedefi olan Türkiye'nin küresel gelişmelerin karşısında olmak gibi bir  uygulamaya geçeceğinin beklenmemesi gerektiğini söyledi. Bayındır, söz konusu davanın hukuki süreci dikkate alınarak, tedbir  kararının kaldırılması ve mahkeme sonucunun beklenmesinin birliğin ve sektörün  beklentisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Türkiye genelinde konaklama sektörünün tamamının olumsuz  etkilenmesinin yanında, bu kararla birlikte özellikle Anadolu'da yer oteller, küçük oteller, pazar paylarının büyük bir kısmını Booking.com’dan sağlayan  otellerin bir anda tüm kaynakları kesilmiştir. Hukukun üstünlüğü şüphesizdir ve  Booking.com'un yasalara aykırılığı tespit edilmesi halinde yanlış ve haksız  rekabete yol açan uygulamalarını düzeltilmesi sağlanmalıdır ancak yargılama  sürecinin devam etmesine karşın Booking.com’un faaliyetinin durdurulması,  Booking.com'dan ziyade sektörü ve vatandaşı cezalandırır nitelikte olmuştur."

Küçük otellerde kayıp büyük

Küçük Oteller Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelik de  Booking.com'un, otelcilerin zaman zaman kızdığı, çok yüksek komisyon aldığı için  söylendiği online satış kanalı olmakla birlikte aynı zamanda vazgeçilemez  olduğunu belirterek, bu durumdan en çok etkilenenlerin küçük oteller bulunduğunu  kaydetti. Çelik, küçük otellerin, büyük oteller gibi tur operatörleri veya  seyahat acentalarıyla çalışmadığını, daha çok Booking.com gibi online rezervasyon  kanallarıyla satış yapabildiğini vurgulayarak, "Bu durumdan çok rahatsızız ve  turizmimiz olumsuz etkilenmiştir. Birçok otelimiz sıkıntı içerisindedir. Buna  çözüm bulunmasını istiyoruz. Çünkü bazı bölgelerimizde 2-3 ay turizm yapıp  ailesini, çalışanlarını geçindiren onlarca otel ciddi bir kriz yaşamaktadır. Biz  Booking.com'un bir an önce açılmasını arzu ediyoruz. Rezervasyonlarda yüzde 50-60  düşüş var. Küçük oteller için devletten destek bekliyoruz." diye konuştu.
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