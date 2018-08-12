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Otelcilikte yenilemeye gereksinim var

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) yönetimi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u ziyaret etti

12 Ağustos 2018 Pazar 16:29
Otelcilikte yenilemeye gereksinim var

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, ziyarette yaptığı konuşmada, uluslararası kongre ihalelerinde KDV muafiyeti uygulanmasının faydalı olacağını dile getirdi. Bayındır, konaklama sektöründe aşırı yatırım arzına da değinerek, teşviklerin yeni yatırım yerine yenileme amacıyla verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bayındır, şunları kaydetti: "Turizm yatırımlarının sürdürülebilir olarak planlanması için ‘Yatırım Teşvik Sistemi’ revize edilmelidir.

Yatırım teşvik sisteminin revize edilerek turizm yatırımlarının talep ile orantılı olarak Anadolu’ya yayılması, başta Antalya, İstanbul, Aydın ve Muğla illerimiz olmak üzere mevcut otellerimizin yıpranma sürecine girdiği dikkate alınarak, bu illerimize verilecek teşvik belgelerinde mevcut yatırımların modernizasyonu ve renovasyonu konusuna ağırlık verilmesi sağlanmalıdır." Bayındır, Atatürk Havalimanı’nın kapatılma sürecinin bölgedeki otelleri olumsuz etkileyeceğine de işaret etti.
EKONOMİ SERVİSİ

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