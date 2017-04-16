Oteller sezona kötü başladı

Antalya ve Bodrum gibi tatil beldelerinde otellerin yeni işe alım içine girmemeleri dikkat çekiyor. Çok sayıda otel çalışan sayını azaltırken, genel olarak personelin yüzde 12.4 gerilediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı ‘istihdam seferberliği’ çağrısına ve valilerin işletmelere yaptığı baskılara rağmen sektörde yaşanan kriz nedeniyle oteller yeni personel işe almadı. Özellikle kıyı bölgelerindeki çok sayıdaki otel de Nisan ayına rağmen sezon açılışı yapmadı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, sezona girilirken otellerde çalışanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.4 oranında azalarak 184 bine düştü. Kriz nedeniyle otellerde çalışanların sayısı 2016'da ortalama yüzde 16, yüksek sezonda ise yüzde 20'den fazla gerilemişti. EKONOMİ SERVİSİ