Otomobil ithalatı geriliyor

Bu dönemde üretim kamyonda yüzde 46, minibüste yüzde 30, büyük kamyonda yüzde 11, otobüste yüzde 3 artarken, traktörde yüzde 1, midibüste yüzde 7 ve kamyonette yüzde 5 azaldı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında toplam otomotiv ihracatı yüzde 24, otomobil ihracatı ise yüzde 38 artış kaydetti. Bu dönemde toplam ihracat 984 bin, otomobil ihracatı ise 689 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Eylül aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam pazar yüzde 2 daralarak 643 bin seviyesine geriledi. Bu dönemde otomobil pazarında da yüzde 3 küçülmeyle 477 bin araç satıldı.

Bu dönemde ithal otomobil satışları yüzde 10 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 22 arttı.

EKONOMİ SERVİSİ