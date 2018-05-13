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Otomobil pazarı hız kesti

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 2018 yılı Ocak-Nisan dönemi verilerine göre, Türk otomotiv sektörünün toplam üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2, otomobil üretimi ise yüzde 6 oranında azaldı

13 Mayıs 2018 Pazar 16:53
Otomobil pazarı hız kesti

Bu dönemde toplam üretim 563 bin 695 adet, otomobil üretimi ise 375 bin 957 adet oldu. Toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine paralel 236 bin 804 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 2 oranında artarken, Nisan ayında pazarın geçen yılın yüzde 5 altında kaldığı dikkat çekti.

2018 yılı Ocak-Nisan dönemi verilerine göre, ticari araç pazarındaki yüzde 7’lik daralmaya karşın, ihracattaki yüzde 8 oranındaki artış, ticari araç üretiminin yüzde 10 artmasını sağladı. Bu arada bu yıl ilk 4 ayda 461 bin 495 adetlik ihracat gerçekleşti.
EKONOMİ SERVİSİ

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