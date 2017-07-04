Otomobil pazarı ilk yarıda daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk yarısında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8.58 azalarak 401 bin 158'e geriledi. Geçen yılın ilk yarısında 438 bin 817 araç satılmıştı. Otomobil satışları da 2017 yılı altı aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.62 azalarak 305 bin 924 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 338 bin 482 adet satış görülmüştü. Hafif ticari araç pazarı ise 2017 yılı ocak-haziran döneminde, 2016 yılı ocak-haziran dönemine göre yüzde 5.08 azalarak 95 bin 234 adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 100 bin 335 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil satışlarında bu yılın 6 aylık döneminde, 1600cc altında yüzde 9.6, 1600-2000cc aralığında yüzde 11.7 ve 2000cc üstü otomobil satışlarında ise yüzde 49.8 azalış yaşandı. Bu dönemde, 32 elektrikli ve bin 429 hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu yılın haziran sonu itibarıyla dizel otomobil satışlarının payı da yüzde 61.45'e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise yüzde 58.08'e yükseldi. EKONOMİ SERVİSİ