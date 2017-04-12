Otomobil üretiminde son 10 yılın rekoru

Otomobil üretimi böylelikle 2007-2017 döneminin rekorunu kırdı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) açıklamasına göre, ocak-mart döneminde toplam otomotiv üretimi 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 23, otomobil üretimi ise yüzde 44 arttı. Ocak-mart döneminde, toplam otomotiv üretimi 424 bin, otomobil üretimi ise 300 bin düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılı ocak-mart döneminde toplam pazar yüzde 8 daralarak 160 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 9 daralarak 116 bine geriledi. Ticari araç grubunda, 2017 yılı ocak-mart döneminde üretim yüzde 10 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 12 azalırken ağır ticari araç grubunda ise yüzde 34 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 Ocak-Mart dönemine göre üretimde yüzde 35 düşüş gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 daraldı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 1, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 19 küçüldü. 2017 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 33 artarken otomobil ihracatı yüzde 60 artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 355 bin adet, otomobil ihracatı ise 255 bin adet düzeyinde gerçekleşti. EKONOMİ SERVİSİ