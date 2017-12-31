Otomobile okkalı zam geliyor

Bozkurt, 2017 yılı 11 aylık verilerine göre, toplam pazarın geçen yılla aynı seviyede gittiğine işaret ederek, "Yıl sonunda ise toplam pazarın 950 binler bandında kapanmasını bekliyorum. 2017 çok fazla kaybın yaşanmayacağı bir yıl olacak. Bu adetlerde gerçekleşecek kapanış ile geçen yıla göre yüzde 2'lik bir düşüş gerçekleşebilir" diye konuştu.

Filo pazarının büyüdüğüne dikkati çeken Bozkurt, "Filo satışları toplam satışlardaki açığı kapattı. Filo pazarında markaların agresif bir yöntem izlemesi paralelinde sıralamalar da değişti" ifadelerini kullandı. Toyota olarak yılın ilk 11 ayında 33 bin 783 adet binek otomobil, 3 bin 966 adet ticari (Hilux) olmak üzere 37 bin 749 adetlik satış gerçekleştirdiklerini belirten Bozkurt, Toyota olarak 2018 yılında 50 bin adetlik satış yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

AA