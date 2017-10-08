Otomotiv ihracatı vites yükseltti 

Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv, her ay sergilediği başarı grafiğini sürdürüyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv sektörü eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.9 artışla 2 milyar 152 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

İhracatını ağustos ayı dışında bu yılın tüm aylarında 2 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarmayı başaran otomotiv, Türkiye ihracatından da toplam yüzde 19 pay alarak liderliğini korudu. Otomotivin ilk dokuz aylık ihracatı ise yüzde 22 artış ile 20.8 milyar dolarlık rakama ulaştı. Ürün grupları bazında sektörün eylül ayı ihracatı binek Otomobillerde çift haneli gerçekleşti.

Binek otomobillerde dünyanın en büyük pazarlarından Amerika Birleşik Devletleri’nde çok yüksek oranlarda artış geleneği devam etti. Geçen ağustos ayında binek otomobiller bazında ABD’ye yüzde 109 bin 752 gibi rekor artış kaydeden sektör, eylül ayında da bu mal grubunda dünyanın dev pazarına yine yüzde 61 bin 149 gibi çok yüksek oranda ihracat artışı gerçekleştirdi.

Ülke bazında en büyük pazar olarak ilk sırada yer alan Almanya’ya ihracat yüzde 15 artışla 360 milyon dolar oldu. Sırasıyla diğer büyük pazarlar olan Fransa’ya yüzde 5 artışla 231 milyon dolar ve İtalya’ya da yüzde 13 azalışla 228 milyon dolar ihracat yapıldı. AA