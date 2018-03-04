Otomotiv ihracatında rekor

Türkiye ihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü otomotiv endüstrisi yeni bir rekora imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Şubat 2018'de Şubat 2017'ye göre yaklaşık yüzde 26 artışla 2.8 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv sektörü, böylece aylık bazda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. Türkiye ihracatından aldığı pay yaklaşık yüzde 22 olan sektör, böylece toplam ihracatın beşte birinden daha fazlasını tek başına gerçekleştirdi.

En iyi müşteriler AB ülkelerinde

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, aylık bazda bir önceki rekorun Mart 2017'de gerçekleştiğine işaret ederek, "Son olarak Ocak 2016 döneminde düşüş gösteren otomotiv ihracatımız o günden bu yana son 25 aydır artmaya devam ediyor” dedi.

Şubat ayı ihracatında Otomotiv Yan Sanayi ve Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ürün gruplarındaki yüzde 50’ye varan yüksek oranlı artışların temel belirleyici olduğuna dikkat çeken Orhan Sabuncu, “Şubat ayında AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 26 artarken, Ortadoğu ve Afrika Ülkelerine yönelik de yüksek oranlı artışlar yaşandı” dedi.

Yan sanayide artış yüzde 28

Şubat ayında mal grupları bazında 'otomotiv yan sanayi' ihracatı yüzde 28 artarak 937 milyon dolar, 'binek otomobil' ihracatı yüzde 15 artışla 1 milyar 69 milyon dolar, 'eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar' ihracatı yüzde 50.5 yükselerek 578 milyon dolar ve 'otobüs-minibüs-midibüs' ihracatı da yüzde 4 artarak 131 milyon dolar oldu.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan İtalya’ya ihracat yüzde 38 artarken, Belçika’ya yüzde 58, Slovenya’ya yüzde 152, Polonya’ya yüzde 26 ihracat artışı, Almanya’ya yüzde 13 ihracat düşüşü yaşandı.

EKONOMİ SERVİSİ