Otomotiv ihracatında rekor

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, otomotivin Mart ayında ihracatın beşte birini tek başına gerçekleştirdiğine işaret ederek, aralarında Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, ABD ve Polonya'nın da olduğu en büyük pazarlara yüzde 116'ya varan artışlar olduğunu belirtti. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, Türk otomotiv endüstrisinin, ihracatta en yüksek artışı son olarak Mayıs 2008 döneminde 2.5 milyar dolar ile elde ettiğini hatırlattı. Sabuncu, "Geçen Mart ayında 2.7 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların rekorunu kırmış olduk. Mart ayında yüzde 32 artışla 2.7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüzde, aylık bazda tarihi bir başarı yakaladık. Mart ayı performansında binek otomobiller ihracatındaki yüzde 85 artış temel belirleyici oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Binek otomobillerde yüzde 85 artış

Martta mal grupları bazında ihracat binek otomobilde yüzde 85 artışla 1 milyar 171 milyon, otomotiv yan sanayinde yüzde 8 artışla 875 milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda 444 milyon ve otobüs-minibüs-midibüs yüzde 22 artışla 152 milyon dolar olarak gerçekleşti. Otomotiv yan sanayisinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 11, diğer önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 12, Romanya'ya yüzde 18, İran'a yüzde 19 arttı. Fransa'ya yüzde 18, ABD'ye yüzde 14 düşüş oldu. EKONOMİ SERVİSİ