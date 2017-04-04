Otomotiv pazarı yüzde 7.3 daraldı

Geçen yılın ilk 3 ayında toplam pazar 168 bin 486 olmuştu. Otomobil satışları, 2017'nin ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.35 azalarak 115 bin 963 oldu. Geçen yıl ocak-mart döneminde 127 bin 921 otomobil satılmıştı. Hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.08 küçülerek 40 bin 127'ye geriledi.

2016 'nın aynı dönemde 40 bin 565 hafif ticari araç satışı yapılmıştı. Bu yılın mart ayında ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 73 bin 802 seviyesinde gerçekleşti. 82 bin 948 olan Mart 2016 satışlarıyla kıyaslandığında toplam pazar martta yüzde 11.03 daraldı.

Bu yılın mart sonu itibarıyla otomobil satışları 1600cc altında yüzde 9.5, 1600-2000cc aralığında yüzde 8.9, 2000cc üstünde yüzde 45.7 azaldı.

Bu dönemde 3 elektrikli ve 568 hibrit otomobil satışı gerçekleşti. AA