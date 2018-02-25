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Otomotiv üretimi geri viteste

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de toplam otomotiv üretimi Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalışla 124 bin 347 adet, otomobil üretimi ise yüzde 9 düşüşle 85 bin 368'e geriledi

25 Şubat 2018 Pazar 17:55
Otomotiv üretimi geri viteste

Ticari araç grubunda Ocak ayında üretim yüzde 13 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 10, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 60 seviyesinde arttı. 2017 yılı Ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 10 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12 azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 19 arttı.

2018 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9, otomobil ihracatı ise yüzde 4 azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 94 bin 332 adet, otomobil ihracatı ise 73 bin 408 adet düzeyinde gerçekleşti.

Ocak ayında traktör üretimi ise yüzde 26 arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2018 yılı Ocak ayında yüzde 18.7 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korumuştu.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Otomotiv Sanayii DerneğiTürkiyeOcakÜretimOtomobil
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