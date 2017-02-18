Otomotivde düşündüren fark

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Ekonomist Dergisi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirilen 13. 2016 yılında “Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödül Töreni” İstanbul'da gerçekleştirildi. Anadolu’nun en büyük 5 şirketi sırasıyla Tiryaki Agro Gıda Sanayi, Tosçelik Profil, Yıldız Entegre Ağaç Sanayi, ETİ Gıda ve Sarkuysan Elektrolitik Sanayi oldu. Gaziantep’te faaliyet gösteren Tiryaki Agro; 2014 ve 2015 yıllarındaki araştırmada da listede ilk sırada yer almıştı. Araştırma sonuçlarına göre Erçal Fındık Otomotiv 'Kârını En Çok Arttıran Şirket'; Kipaş Kağıt Sanayi 'Cirosunu En Çok Arttıran Şirket'; Kayseri Metal Center Sanayi 'İstihdamını En Çok Artıran Şirket' ve Kipaş Mensucat İşletmeleri 'İhracatını En Çok Artıran Şirket' seçildi. ‘Anadolu 500’e En Fazla Şirket Gönderen Gruplar’ kategorisinde ise Sanko Holding, Boydak Holding, Erdemoğlu Holding ve Kipaş Holding ödül almaya hak kazandı. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, 13 yıldır Anadolu 500 araştırmasına destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları söyledi, “Oldukça ayrıntılı bir çalışma sonucunca oluşturulan ve bütün sektörler için önemli bir kaynak niteliği taşıyan bu araştırma, Anadolu şirketlerinin dönüşümüne bire bir tanık olmamız açısından çok değerli. Anadolu şirketleri artık ülkemizin ekonomik verilerini doğrudan yukarılara taşıyan, ihracata katkı sunan şirketler haline geldi. Dünya ile rekabet edebilecek ürünleri üreterek bu uluslararası rekabetten geri durmuyor, ülkemizin ekonomik büyümesinde yadsınamayacak bir önem taşıyorlar. Görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz ki Anadolu şirketlerimiz artık üretim güçleriyle elde ettikleri başarıların yanı sıra, marka değerleri için de önemli çalışmalar gerçekleştirerek başarılar elde ediyor, global trendleri yakından takip ediyorlar."

Anadolu’da üretim aşkı var

Etkinlikte bir konuşma Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bugün Anadolu’nun dört bir yanına dağılmış bir üretim aşkı olduğuna işaret ederek, "Her şehrimiz, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına katkı vermek için arı gibi, karınca gibi çalışıyor. Gittiğimiz şehirlerde bunu net bir şekilde görüyoruz" dedi. Özlü, özellikle geçen yıl yaşanan zorluklara rağmen Anadolu’nun dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, "İçeride ve dışarıda eş zamanlı olarak birçok farklı sorunla boğuşmak zorunda kaldık. Üçüncü çeyrekteki kısmi daralmaya rağmen, dördüncü çeyrekte ılımlı bir toparlanma yaşamaya başladık. Her şeye rağmen geçtiğimiz yıl, sanayi üretimimiz yüzde 1.8 artış gösterdi. 2017’nin birçok açıdan çok daha farklı ve başarılı bir yıl olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Otomotivde durumumuz düşündürücü

Özlü, Perşembe günü otomotiv sektör temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Orada yaptığım konuşmada bir veriyi paylaştım. Otomotiv sektöründe, geçtiğimiz yıl ihraç ettiğimiz araçların ortalama kilogram değeri 8 dolar iken, ithal ettiğimiz araçların ortalama kilogram değeri 11 dolardır. Aradaki bu fark nereden kaynaklanıyor? Elbette marka değerinden, teknoloji ve tasarımdan kaynaklanıyor. Bu iki rakamı en azından eşitlemek için Ar-Ge, marka, tasarım, patent konularına daha özel bir motivasyonla yoğunlaşmamız gerektiğini ortaya koymaktadır" tespitini yaptı.