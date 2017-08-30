Otomotivde hedef pazar Rusya

Türk otomotiv sektörü, temmuz ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 113 ihracat artışı kaydettiği Rusya’da pazar payını daha da artırmak üzere çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) bu anlamda otomotiv yan sanayi alanında dünyanın en önemli fuarlarından MIMS Automechanika Moskova’ya milli katılım gerçekleştirdi.



Başkent Moskova’da düzenlenen fuar dolayısıyla açıklama yapan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Orhan Sabuncu, Avrupa’nın en büyük otomotiv pazarlarından biri olan Rusya’ya adeta çıkarma yaptıklarını, bu yıl beşinci kez katıldıkları fuarın ihracat, iş birliği ve yatırım fırsatları konusunda oldukça verimli geçtiğini kaydetti.

Yan sanayi ihracatı yüzde 74 arttı

Türk otomotiv sektörünün Rusya’ya temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 113 ihracat artışı kaydettiğini hatırlatan Sabuncu, söz konusu artışta otomotiv yan sanayinin etkisinin büyük olduğunu dile getirdi. Sabuncu, geçen ay Rusya’ya otomotiv yan sanayi ihracatının yüzde 74 arttığını söyledi.



Yan sanayinin otomotivdeki katma değer oranının giderek arttığının, bu bağlamda Rusya’nın Türk firmaları için büyük potansiyel barındırdığının altını çizen Orhan Sabuncu, “Rusya'da faaliyet gösteren ana sanayiler, Türk yan sanayi firmalarının yakından tanıdığı firmalar.



İşletmelerimiz, Rus otomotiv ana sanayinin kalite, servis konularında beklentilerini rahatlıkla karşılayacak gelişmiş teknoloji ve insan kaynağına sahip. Bu da bizi pazarın en güçlü tedarikçilerinden biri yapıyor. Türkiye, aynı zamanda Rusya pazarında otomotiv yatırımları olan bir ülke..." EKONOMİ SERVİSİ