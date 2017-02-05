Otomotivde ihracatın lideri Ford

İhracatın lokomotif sektörü, 2017 yılına da hızlı başladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv sektörünün ocak ayı ihracatı yüzde 37 artışla 2 milyar 69 milyon dolar oldu. Ocak ayında toplam ihracattaki payını yüzde 20’ye çıkaran otomotiv, böylece Türkiye ihracatının beşte birini tek başına gerçekleştirdi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, geçen yıl dünya ticaretindeki daralma, petrol-emtia fiyatlarındaki düşüş ve parite gibi Türkiye ihracatını olumsuz etkileyen faktörlere rağmen otomotiv firmalarının başarı grafiğini sürdürdüğüne dikkat çekerek “Türk otomotiv endüstrisi olarak ihracatı artırma yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ocak ayındaki artış bunun en iyi göstergesi. Bu yıl sonunda 25 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Zirvede iki Koç Grubu şirketi

Türkiye ihracatının 11 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotivde 2016 döneminin şampiyon firmaları belli oldu. Sektörün 2008 yılından sonraki en iyi performansını gösterdiği 2016’da yüzde 13 artışla 23.9 milyar dolar ihracata imza atan firmaların zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı. Geçen yıl en çok ihracat gerçekleştiren firmalar sıralamasında Ford Otomotiv’in ardından Tofaş ikinci olurken, Oyak Renault da üçüncü oldu. İlk üç şirketi sırasıyla Kibar Dış Ticaret (Hyundai), Toyota Otomotiv, Bosch Sanayi, Mercedes-Benz Türk ve Goodyear Lastikleri takip etti. Bu arada otomotivde en büyük pazar Almanya’ya Ocak ayında ihracat yüzde 15 artışla 323 milyon dolar oldu. Almanya’nın ardından en büyük pazarlardan Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 28 artışla 249 milyon dolar, Fransa’ya yüzde 60 artışla 233 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 46 artışla 222 milyon dolar olarak gerçekleşti.