Otomotivin geleceği Türkiye’de şekillenecek

Geleceğin otomotiv trendlerinin mercek altına alınacağı konferansta, otomotiv elektroniği ve yazılımlarındaki son eğilimler tartışılacak. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) organizasyonu ve Amerikan Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE) iş birliği ile gerçekleştirilen konferans için hazırlıklar hızla devam ediyor. Etkinlik, Kasım ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

EKONOMİ SERVİSİ