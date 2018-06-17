Otomotivin geleceğine imza atacaklar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Bursa Sanayici ve İş adamları Derneği (BUSİAD) iş birliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Otomotiv Ar-Ge Mühendisleri Yetiştirme Programında yaz dönemi eğitimi 20 Haziran-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bursa’da faaliyet gösteren 40’dan fazla Ar-Ge merkezine yönelik geleceğin yenilikçi, araştırmacı, yaratıcı ve üretken personelinin yetiştirilmesinin hedeflendiği programda 50 öğrenci 38 ayrı başlıkta toplam 300 saat olarak eğitim alacak. Türkiye’deki 62 üniversiteden 376 kişinin başvurduğu programa, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği bölümlerinde lisans ve yüksek lisans eğitimi alanlar kabul ediliyor.

Başarılı olanlar işe yerleşiyor

Tofaş, Martur, Oyak Renault ve Coşkunöz desteğiyle düzenlenen program sayesinde bugüne dek 81 kişi sertifika almaya hak kazandı, adaylardan 55 tanesi çeşitli şirketlerde Ar-Ge, üretim, kalite ve lojistik birimlerinde meslek sahibi oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ülkemizde artan Ar-Ge Merkezleri ile birlikte nitelikli personel bulma zorluğu yaşadıklarına dikkat çekerek “Yeni mezunlarımız da Ar-Ge merkezlerinde tecrübe eksikliği nedeni ile çalışma zorluğu çekiyor. Ar-Ge Yetiştirme Programı ile mühendis adaylarına Ar-Ge birimlerinde ihtiyaç duyacakları beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasını hedefliyoruz” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ