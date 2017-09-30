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ÖTV indirimi sektöre iyi geldi

Beyaz eşya sektörü, vergi indirimlerinin etkisiyle bu yılın 7 ayında yüzde 21 büyüyerek 6,5 milyon adetlik satış hacmine ulaştı. Sektörde bugün itibariyle ÖTV yeniden yüzde 6.7 olarak uygulanmaya başlandı.

30 Eylül 2017 Cumartesi 17:30
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ÖTV indirimi sektöre iyi geldi

Araştırma kuruluşu GFK'nın sektör raporuna göre, beyaz eşyada ÖTV'nin sıfıra çekilmesiyle sektörde satışlar beklentinin üzerinde performans gösterdi. Buna göre, ocak-temmuz döneminde sektör, geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 21 büyüme kaydetti ve 6.5 milyon adetlik satış hacmine ulaştı.

Beyaz eşya sektörü bu büyüme oranıyla Türkiye tüketici teknolojisi pazarında en yüksek büyüme performansına sahip sektör oldu. Bu yılın 7 ayında sektörün cirosu ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 7.7 milyar liraya yükseldi.

Kategori bazında incelediğinde ise en çok satış 1.5 milyon adetle çamaşır makinelerinde görüldü. Çamaşır makinelerinin satış miktarı ocak-temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış gösterdi. Bunu 1.4 milyon satış adedi ve yüzde 19’luk adetsel büyüme oranıyla buzdolapları takip etti.

ÖTV uygulaması yeniden başladı

Çamaşır makinelerinde hem tüketici tercihleri hem de üretici firmaların kampanyalarıyla 9 kilogram ve üstü kapasiteli ürünler kategorinin büyümesine en büyük katkıyı sağladı.

Buzdolaplarında ise buzluk altta ve 450 litre üstü kapasiteli ürünlerine talep yükseldi. Öte yandan, ankastre ürünler de geçen yılın ocak-temmuz dönemine göre adetsel bazda yüzde 27 büyüme kaydetti.

Bakanlar Kurulu kararlarıyla piyasaları canlandırmaya yönelik tedbirler kapsamında şubat ayında beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV, 30 Nisan'a kadar yüzde 6.7'den sıfıra çekilmişti.

Gelen talepler ve sektöre olumlu yansımaların etkisiyle vergi indirimlerinin süresi 30 Eylül'e uzatılmıştı. Sektörde 1 Ekim'den itibaren ÖTV yeniden yüzde 6.7 olarak uygulanmaya başlandı. Mobilya ve konut sektörlerinde de vergi indirimleri dün sona ermişti.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
ötvIndirimiBeyaz Eşya
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