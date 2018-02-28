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Oyuncak devine kayyum atandı

Toys R Us İngiltere’den yapılan açıklamada uzun süredir devam eden mali sıkıntılar nedeniyle şirketin yönetimine kayyum atamasının yapıldığı bildirildi

28 Şubat 2018 Çarşamba 18:38
Oyuncak devine kayyum atandı

Şirketin yönetimini yürütecek Simon Thomas konuya ilişkin açıklamasında, “Bu süreç şirket çalışanlarının çoğunluğunu etkileyecek. İşletmenin tüm kısımlarını satın alacak bir alıcı bulunması için her türlü  gayreti göstereceğiz.

Daha yeni, küçük ve interaktif mağazalarımız, 1980 ve 1990’lı yıllarda açılan eski depo görünümlü mağazalarımızdan daha iyi performans sergiliyordu.” ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü oyuncak şirketi İngiltere’deki ilk mağazasını 1985 yılında açmıştı.

Toplam 15 milyon sterlin seviyesinde vergi borcu olan şirketin İngiltere genelinde 105 mağazası bulunuyor. İlk etapta şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde toplam 25 mağazasını  kapatması planlanıyor. Kayyum atamasının ardından şirkete alıcı bulunamaması durumunda, toplam 3 bin kişinin işini kaybetmesi söz konusu.
HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Toys R UsIngiltereMali SıkıntıKayyum
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