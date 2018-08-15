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Özel sektör 1 yıl içinde 69 milyar dolar ödeyecek

​​​​​​​Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:18
Özel sektör 1 yıl içinde 69 milyar dolar ödeyecek

Buna göre, Haziranda 2017 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 36 milyon dolar azalarak 221.7 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 486 milyon dolar yükselerek 19.1 milyar dolara ulaştı. Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak  bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1.2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 194 milyon dolar artışla 30.7 milyar dolara ulaştığı görüldü. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 282 milyon dolar artışla 12.9 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 425 milyon dolar artışla 3.6 milyar dolara yükseldi. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69.6 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

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