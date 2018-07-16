Özel sektör 1 yılda 69 milyar dolar ödeyecek

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Mayısta bir önceki aya kıyasla 2.3 milyar dolar azalarak 222.8 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 0.7 milyar dolar gerileyerek 19.7 milyar dolara indi. Geçen yıl sonuna göre değerlendirildiğinde ise özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 726 milyon dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 1.6 milyar dolar artış gösterdi.

Verilerin alacaklıya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından 2017 yıl sonuna kıyasla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 689 milyon dolar artarak 153.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 1.4 milyar dolar yükselişle 18.8 milyar dolara ulaştı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 68.5 milyar dolar tutarında oldu.

AA